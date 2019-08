Governo: Autovie, crisi non blocca NewCo

(ANSA) - TRIESTE, 21 AGO - La NewCo Società Autostrade Alto Adriatico - realtà interamente pubblica che prenderà il posto di Autovie Venete nella gestione della rete autostradale - è ormai cosa fatta e eventuali cambi al vertice di governo e ministeri, non comporteranno problemi di sorta. Lo afferma in una nota Autovie Venete. Pur non escludendo rallentamenti nell'iter che porterà alla piena operatività della Società, la Concessionaria ricorda che - dopo l'approvazione da parte del Cipe (alla fine di luglio) dell'accordo di cooperazione riguardante le tratte autostradali A4 Venezia Trieste, A23 Palmanova Udine A28 Portogruaro Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse Gorizia (ex Autovie Venete) - dovrebbe essere in dirittura d'arrivo la registrazione della delibera alla Corte dei Conti. Il passo successivo prevede l'emanazione di altri due decreti interministeriali per l'approvazione dell'accordo di cooperazione e dell'atto aggiuntivo con cui Autovie dovrà regolare il periodo 2013-2017. (ANSA).