Quid Verona sindaco Paese Balocchi Fano

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 17 AGO - Valeria Valotto e il progetto Quid di Verona eletti sindaco de "Il Paese dei Balocchi", arrivato alla 16/a edizione in programma fino al 19 agosto a Bellocchi di Fano, una manifestazione per ridare speranza alle nuove generazione, incentrata quest'anno sul tema "buone nuove". Valotto è vicepresidente della cooperativa sociale nata nel 2013 che coniuga l'aspetto imprenditoriale a quello etico-sociale; dà lavoro a 128 persone di 15 nazionalità diverse perlopiù provenienti da percorsi di fragilità (ex detenute, tossicodipendenti, vittime di abusi ecc.).

Riutilizzando eccedenze di magazzino di brand famosi, Quid è diventato in pratica un marchio di moda e conta su cinque negozi monomarca in Italia, e-commerce, collaborazioni con grandi aziende e laboratori sartoriali nel carcere di Verona. Valotto ha indossato la fascia tricolore e ha tagliato il nastro della manifestazione con il presidente Michele Brocchini, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini e il sindaco di Fano Massimo Seri.

Nella manifestazione spazio a immaginazione, gioco e spensieratezza dei bambini che cancella le paure e fa guardare al futuro con speranza. Nella serata del 16 agosto, intervistate dal giornalista Claudio Salvi, si sono intervallate la Fondazione Francesca Pirozzi Onlus e le cooperative Campo, Gerico, I Talenti e Shadilly prima dell'intervento della special guest della serata, Valeria Valotto del Progetto Quid cui è andata la fascia da sindaco.