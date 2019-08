Venezia, denuncia per violazione accesso

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Ha accumulato tra luglio e agosto sei ordini di allontanamento: ora per un 42enne di nazionalità slovacca è arrivata anche la denuncia per inottemperanza al divieto di accesso a Venezia emesso dal Questore. L'intervento della Polizia locale è avvenuto ieri sera, mentre l'uomo si trovava in stato d'ebbrezza lungo Strada Nuova. E' stato identificato e, al termine degli accertamenti, denunciato.