Miss Italia fa tappa a Forte Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 13 AGO - Miss Italia arriva a Venezia, e - lungo la strada che porta alla serata di Jesolo - fa tappa al Forte Marghera, dove domenica 18 agosto (ore 21) sarà scelta la Reginetta che rappresenterà la Città alle finali nazionali.

Prima della passerella nella 'Baia Lounge Bar', luogo magico della movida estiva in terraferma, le ragazze sono attese nel Museo M9 di Mestre. La visita guidata al museo multimediale sulla storia del Novecento sarà seguita da un test interattivo sui contenuti del centro espositivo, e sarà parte integrante della selezione per la conquista della fascia di Miss Venezia-M9, iniziativa promossa dalla patron Patrizia Mirigliani e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per sancire la partnership tra il concorso e la città riconosciuta in tutto il mondo come simbolo di bellezza e unicità. Possono partecipare giovani tra i 18 e i 30 anni, nate e/o residenti nella Città Metropolitana di Venezia. Termine ultimo per l'iscrizione on line sul sito sito www.missitalia.it le ore 12 di sabato 17/8.