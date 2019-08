'Dolomitike', la montagna delle donne

(ANSA) - BELLUNO, 12 AGO - E' la "montagna delle donne" quella che verrà raccontata da "Dolomitike", la rassegna che tra agosto e settembre, all'ombra delle Tre Cime, proporrà cinque weekend di eventi al femminile. Inizierà il 31 agosto, ad Auronzo di Cadore, e di concluderà il 29 settembre, per un totale di 40 appuntamenti. E' promossa dal comune di Auronzo di Cadore insieme al Consorzio turistico Tre Cime Dolomiti e all'agenzia E20. La kermesse coinvolge una ventina di associazioni del territorio, che nell'arco di 5 fine settimana proporranno attività sportive, cultura e spettacoli interamente dedicati alle donne. Cuore della rassegna il Dolomitike Village, allestito nel Palaghiaccio di Auronzo, che sarà punto di partenza di molti eventi e spazio aperto al pubblico per dare a tutti la possibilità di respirare l'atmosfera di Dolomitike.

Molti degli eventi avranno carattere benefico, con possibilità per le partecipanti di devolvere contributi alle onlus che si occupano di prevenzione e cura delle malattie come il tumore al seno.