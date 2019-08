Vigili fuoco rianimano cane con ossigeno

(ANSA) - FELTRE (BELLUNO), 11 AGO - Un cane rimasto privo di sensi a causa del fumo causato da un incendio in un'abitazione, è stato soccorso e salvato dall'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno rianimato con l'ossigeno.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio a Feltre, in provincia di Belluno. Chiamati al 115, i vigili del fuoco hanno dapprima constatato che nei locali andati a fuoco non c'erano persone, però hanno trovato in una stanza il cane, privo di coscienza.

Portato all'esterno, l'animale è stato rianimato utilizzando dell'ossigeno fino alla completa ripresa, constatata pure da un veterinario fatto giungere sul posto.

Poco più tardi però l'intervento di un'ambulanza è stato necessario ulteriormente per un malore che ha colpito la proprietaria della casa e del cane, che era nel frattempo ritornata ed è rimasta scioccata da quanto era accaduto. (ANSA).