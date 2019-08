Aprilia: Espargarò, ci rifaremo in Gb

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Due punti per Aleix Espargarò, nessuno per Andrea Iannone. Un magro bottino per il team Aprilia nel Gp d'Austria al Red Bull Ring, uno dei tracciati più ostici per il progetto italiano. Espargarò, dopo una buona partenza, è rimasto coinvolto in una serie di contatti alla curva 3 finendo ultimo per poi risalire fino al 14/o posto. Un problema tecnico negli ultimi giri ha rallentato Iannone, che ha chiuso 16/. "Nel fine settimana non siamo riusciti ad essere competitivi - ha commentato Espargarò -. In gara ho dato il massimo, sono partito bene ma poi mi sono ritrovato ultimo. Non era facile superare, ho cercato di arrivare al traguardo senza errori. Questa gara era uno delle più difficili per noi, contiamo di essere più efficaci già a Silverstone". "Non abbiamo terminato la gara nel migliore dei modi, ma sono contento delle sensazioni che ho avuto in sella - ha affermato Iannone -. Peccato per il problema negli ultimi giri, perché ero assieme ad Aleix e Bradl, avevo il potenziale per prendere qualche punto".