Samp, contatti col Chievo per Léris

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Il centrocampista Mehdi Léris si avvicina alla Sampdoria, oggi nuovi contatti con il Chievo per il jolly francese di 21 anni. Ai veneti piace il mediano 23enne Leonardo Capezzi in uscita dai blucerchiati: si ragiona su uno scambio di cartellini con conguaglio a favore del Chievo. Léris cresciuto nel settore giovanile della Juve ha collezionato nella passata stagione 23 presenze: può ricoprire diversi ruoli a centrocampo ed è considerato il possibile sostituto di Dennis Praet, ceduto recentemente al Leicester per 21 milioni. Intanto la Sampdoria ha ceduto il centrocampista 25/e Valerio Verre in prestito al Verona con diritto di riscatto. (ANSA).