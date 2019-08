Esodo: code e rallentamenti su strade

(ANSA) - VENEZIA, 10 AGO - Sabato da bollino nero sulle strade e le autostrade italiane con code, rallentamenti e traffico intenso soprattutto in uscita dalle grandi città e al confine. In Veneto, sottolinea Viabilità Italia - il Centro di coordinamento presieduto dalla Polizia Stradale cui spetta la gestione delle criticità sulle strade - si sono registrati code e rallentamenti sulla A22 tra Nogarole Rocca e Trento sud in direzione nord; rallentamenti e code a tratti sulla A4 tra Padova est e l'allacciamento con la Tangenziale di Mestre verso Venezia e tra Meolo e Villesse in direzione di Trieste a causa del traffico intenso, mentre sono 5 i km di coda alla barriera di Lisert; 3 km di coda sulla A27 tra Belluno e il bivio per la SS51 Alemagna in direzione nord. (ANSA).