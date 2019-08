Csm: 9 in corsa per Pg Cassazione

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Sono 9 i candidati a succedere a Riccardo Fuzio, che ha lasciato la magistratura in anticipo sull'onda del caso Palamara, nell'incarico di procuratore generale in Cassazione. Tra i concorrenti - che hanno presentato domanda al Csm - spiccano i nomi del Pg di Roma, Giovanni Salvi - che in occasione della nomina di Fuzio fu il candidato sconfitto - del Pg di Napoli, Luigi Riello e del Pg di Venezia Antonio Mura. Sia Riello sia Mura hanno ricoperto in passato incarichi di vertice al ministero della Giustizia. La nomina avverrà in autunno.