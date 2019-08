Venezia, a Bigazzi il 'Passion for film'

(ANSA) - VENEZIA, 9 AGO - La Biennale di Venezia e Campari hanno attribuito al direttore della fotografia Luca Bigazzi (La grande bellezza, Così ridevano, Pane e tulipani) il premio Campari Passion for Film della 76/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il premio si propone di valorizzare il contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ciascun film. La consegna del premio a Luca Bigazzi avrà luogo domenica 1 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della proiezione fuori concorso, in prima mondiale, del suo nuovo lavoro, la serie The New Pope di Paolo Sorrentino (episodi 2 e 7) con Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, prodotta da Sky con Hbo, Canal+, realizzata da Wildside e distribuita nel mondo da Fremantle.