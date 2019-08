Gp Austria: Espargarò, ritmo Aprilia c'è

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Giornata di intenso lavoro per le Aprilia al Red Bull Ring in vista del Gp d'Austria di domenica. Dopo aver terminato la sessione mattutina di libere a soli 44 millesimi dalla top-10, Aleix Espargarò ha chiuso la classifica combinata in 17/a posizione con 1'24.865, senza riuscire ad agguantare il provvisorio accesso diretto in Q2. Andrea Iannone, 30 anni oggi, ha invece chiuso in 1'25.003, in 18/a posizione.

"Tutto sommato il nostro ritmo non è male - ha commentato lo spagnolo -. Non riusciamo ad essere veloci sul giro singolo perché perdiamo in accelerazione e non è possibile recuperare tutto in frenata. Oggi pomeriggio le temperature erano molto alte, ma le condizioni della pista possono cambiare velocemente". Iannone non ha nascosto le difficoltà: "Oltre al distacco fatichiamo a mantenere un buon ritmo, essendo al limite dobbiamo forzare molto e questo sulla distanza non paga - ha spiegato -. In ogni caso dobbiamo mantenere la concentrazione, potrebbero cambiare le condizioni e dobbiamo migliorare".