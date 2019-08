Incidenti stradali: morta ciclista

(ANSA) - VICENZA, 8 AGO - Una ciclista amatoriale di 54 anni, residente a Cassola (Vicenza), è morta in un incidente stradale avvenuto a Rosà (Vicenza), altro comune del comprensorio bassanese. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, la donna stava procedendo con la sua bici da corsa, insieme ad un gruppo di altri sportivi amatoriali, quando un'auto, un Suv Opel condotta da un cittadino albanese, l'ha travolta. Immediati i soccorsi, lanciati dai suoi stessi compagni, che hanno richiesto l'intervento sul posto di un'ambulanza del Suem 118, arrivata dall'ospedale di Bassano del Grappa. Ogni tentativo di rianimazione compiuto sul posto è però stato vano da parte dei sanitari, che hanno dovuto constatare il decesso. L'arteria è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora, con inevitabili disagi al traffico, fino alla rimozione della salma. Sul posto per gestire la viabilità gli agenti della polizia locale Nordest Vicentino.