Esplosione in palazzina, nessun ferito

(ANSA) - VENEZIA, 6 AGO - Un'esplosione si è verificata nelle prime ore di stamane in una palazzina di Bibione per una probabile fuga di gas. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni non vi sarebbero feriti: due bambini si sono prodotti una leggera lesione ai piedi calpestando alcuni frammenti di vetro nel fuggire di casa e sono stati medicati sul posto da un'ambulanza. La palazzina è composta da quattro appartamenti affittati a turisti suddivisi in due piani.