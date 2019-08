Esercito:Veneto-Fvg,32mila controllati

(ANSA) - TRIESTE, 4 AGO - Più di 32mila persone identificate e 725 denunciate, 61.362 veicoli controllati, 46 arresti e 22 fermi. Sono questi alcuni dati dell'operazione "Strade sicure" in cui i militari del Raggruppamento Veneto-Friuli Venezia Giulia hanno concorso, con le forze di Polizia, in attività di pattugliamento del territorio, dal 1 gennaio al 30 luglio 2019.

Un bilancio che viene fornito in occasione dell'11/o anno di attività di una operazione che vede attualmente impegnati in tutta Italia oltre 7.100 uomini dell'Esercito dislocati in 54 città. L'area di competenza del Raggruppamento Veneto-Friuli Venezia Giulia su base 132 reggimento carri di Cordenons (Pordenone), spiega il Ten.col. Edoardo Zironi, si estende da Verona a Trieste, e vede impegnati oltre 300 militari. Tre gennaio e luglio, nell'area del capoluogo giuliano sono state identificate 16.189 persone e controllati 4.385 veicoli; 23 gli arresti e 531 le denunce. (ANSA).