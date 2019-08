A Migliorati il PontedilegnoPoesia 2019

(ANSA) - PONTE DI LEGNO (BRESCIA), 4 AGO - Il bresciano Massimo Migliorati con "Il perdono delle cose" (Giuliano Landolfi editore) ha vinto il PonteilegnoPoesia 2019, riservato alla poesia italiana edita. Premiato anche Emilio Rentocchini (Sassuolo) per "44 ottave" (Book Editore) e Maria Lenti (Urbino), per "Elena, Ecuba e le altre" (Arcipelago Itaca).

Il riconoscimento del pubblico è andato al piemontese Beppe Mariano (Cuneo) per "Attraversamenti" (Edizioni Interlinea).

Premi per gli altri due finalisti: Noma Stramucci (Recanati) per "Soli 3 + (quell'altro)" (Arcipelago Itaca), e Pasquale Di Palmo (Venezia) per "La carità" (Passigli Editori). Il premio, al suo decennale, è stato consegnato a Ponte di Legno alla presenza del sindaco, Ivan Faustinelli, dal presidente, Andrea Bulferetti.

Due riconoscimenti speciali: alla carriera al decano dei poeti italiani, Giampiero Neri, e premio Pontedilegno-MirellaCultura 2019 all'ex presidente lombardo e di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti.(ANSA).