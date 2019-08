Export Veneto: Intesa SanPaolo, in calo

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - Nel primo trimestre del 2019 le esportazioni dei distretti del Triveneto hanno superato gli 8 miliardi di euro, seppur registrando un lieve calo (-0,7%) con dinamiche opposte nelle tre regioni. Da un lato, ha subito una riduzione l'export dei distretti veneti (-0,6%) e del Trentino-Alto Adige (-2,8%), dall'altro i distretti del Friuli Venezia Giulia hanno mostrato un aumento dei valori esportati (+2,3%). Questi i dati diffusi dal Monitor dei distretti industriali del Triveneto curato dalla Direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo e aggiornato a fine marzo.

In Veneto spicca l'Occhialeria di Belluno che ha ottenuto il maggior incremento (36 milioni, +5%) trainata da Stati Uniti, Regno Unito e Cina, posizionandosi all'ottavo posto nazionale.

Subito dopo i due distretti veronesi dell'agroalimentare con crescita a doppia cifra: i Vini del veronese (+24 milioni, +11%) grazie a Germania, Regno Unito e Paesi Bassi; e i Dolci e pasta di Verona (+21 milioni, +55%) trainati da Germania, Stati Uniti e Australia. Tra i rimanenti distretti quelli che hanno registrato i cali più sostenuti sono stati il Mobile in Stile di Bovolone (-23%), gli Elettrodomestici di Treviso (-12%), i Sistemi di Illuminazione di Treviso e Venezia (-9%), i Prodotti in vetro di Venezia e Padova (-9%) e la Calzatura Veronese (-9%). (ANSA).