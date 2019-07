Da Firenze al Cadore, 2 ritratti Tiziano

(ANSA) - VENEZIA, 26 LUG - Due ritratti provenienti dagli Uffizi di Firenze riportano il volto di Tiziano Vecellio nella sua casa natale, a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. I due dipinti raffiguranti il Maestro, finora non esposti al pubblico, sono stati ottenuti in prestito dalla Magnifica Comunità di Cadore per essere collocati nella quattrocentesca dimora del pittore, dal 28 luglio al 29 settembre.

La mostra, intitolata "Tiziano. L'enigma dell'autoritratto", proporrà ai visitatori le due opere, che da un lato restituiscono un'immagine dell'artista classica e riconoscibile da tutti (sono filiazioni del celebre Autoritratto custodito a Berlino), dall'altro evocano una terza opera, il "ritratto cadorino" di cui era in possesso il cugino del pittore, Tiziano Vecellio detto L'oratore, e di cui si sono perse le tracce.

