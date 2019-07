Zaia, da Cipe 8 mln per stazione Calalzo

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Nell'ambito dell'aggiornamento 2018 - 2019 del Contratto di programma MIT - RFI 2017 - 2021, il Cipe ieri ha approvato, fra l'altro, il finanziamento pari ad 8 milioni di euro per la completa ristrutturazione della stazione ferroviaria di Calalzo, terminale nord della rete ferroviaria del Veneto e porta per il Cadore e le Dolomiti. "Questa stazione - dice il Presidente della Regione Luca Zaia - sarà una porta prestigiosa aperta sulle Dolomiti Patrimonio Unesco, dedicata ai turisti, agli sportivi che arriveranno per i mondiali 2021 e le olimpiadi 2026, ma anche a tutti i residenti".