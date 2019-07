Milano-Cortina: Malagò, scelta vincente

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Dopo la ritirata di Roma per il 2024, l'Italia è rimasta in partita grazie a due fattori decisivi e ad una scelta innovativa e vincente. Si tratta della richiesta e, poi dell'assegnazione, a Milano della sessione Cio 2019, della mia elezione a membro del Comitato olimpico internazionale e, infine, alla scelta della doppia candidatura, che mai nessuno aveva fatto". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un Forum dell'ANSA sull'assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi invernali del 2026.