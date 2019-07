Lega: scritte contro Salvini a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 22 LUG - Alcune scritte offensive nei confronti di Matteo Salvini sono comparse sui muri di alcuni edifici a Venezia. Lo denuncia oggi in una nota il deputato leghista Alex Bazzaro.

"'Salvini muori', 'Salvini affoga', 'Salvini e amici uomini di m...'. Questa è Venezia, la mia città. E come in moltissime altre parti d'Italia - prosegue Bazzaro - anche qui odio, minacce e insulti contro il Ministro dell'Interno del nostro Paese. L'ho già detto in Aula alla Camera e lo ribadisco: spero fortemente che nessuno passi mai dalle parole ai fatti perché qualsiasi forma di violenza, da quella verbale a quella fisica, deve essere sempre condannata. Eppure, sento troppo spesso dei distinguo preoccupanti, dei 'se le cerca'. Condanna assoluta e solidarietà a Matteo Salvini. Ai violenti ricordiamo: non arretriamo di un millimetro", conclude.