Autonomia: Fico,intesa passi alle Camere

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - "L'autonomia regionale non deve dividere il Paese, non deve lasciare il Sud nella condizione economica in cui si trova ma deve essere un'autonomia che dà qualche potere in più alle Regioni. L'Italia è unita, una e indivisibile e bisogna lavorare e coordinarsi insieme. Qualsiasi sia l'intesa, passerà in Parlamento". Così il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli. Sul caso dei presunti fondi russi alla Lega "ho inoltrato una richiesta di informativa di una parte delle opposizioni al ministro Fraccaro. Finora ho solo ricevuto una risposta ufficiale dal ministro, che dice che non ha ancora ricevuto risposta dal Viminale". "Il governo durerà? Non è una domanda a cui devo rispondere io ma ribadisco un punto importante - dice Fico -: ogni tanto sento dichiarazioni del tipo ci sono troppi no da parte del movimento. E' un discorso che non sta né in cielo né in terra".