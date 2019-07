Calcio:perquisizioni a ultra Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - La Digos della Questura di Venezia ha eseguito quattro perquisizioni locali e personali a carico di altrettanti tifosi del gruppo ultras "Curva Sud Venezia Mestre".

Si è trattato dell'esecuzione di provvedimenti emessi dalla locale Procura della Repubblica per fatti accaduti nella notte del 6 aprile 2019 quando, a margine dell'incontro di calcio di serie "B" Brescia - Venezia, il pullman che aveva ricondotto a Mestre gli ultras del gruppo "Uno Nove Otto Sette" è stato assalito da una ventina di ultras del gruppo "Curva Sud Venezia Mestre", nei pressi del parcheggio degli impianti sportivi del Taliercio. Secondo gli investigatori, si sarebbe trattato di un gesto di ritorsione per l'atteggiamento di "sfida" tenuto dai tifosi del gruppo "Uno Nove Otto Sette" durante la partita. A seguito degli sviluppi investigativi sono stati individuati alcuni degli autori dell'aggressione e per 10 di questi è già stato avviato, da parte del Questore di Venezia, il procedimento amministrativo per l'emissione del Daspo.