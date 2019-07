Venezia: Tacopina, capitolo poco felice

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - "Il Consiglio federale ha messo la parola fine a un capitolo poco felice che ci ha visti protagonisti involontari di questi ultimi due mesi". Lo scrive, sul sito del Venezia, il presidente Joe Tacopina, appena rientrato negli Stati Uniti, sulla riammissione del club al campionato di Serie B, al posto del Palermo. "Il Venezia Fc è ritornato nella categoria in cui meritava di essere fin dall'inizio di questa vicenda - rileva-. Voglio ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato strenuamente per difendere gli interessi del nostro club. I nostri avvocati, i miei manager, i miei partner, i nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini, credendo sempre in questa riammissione e la Figc che ha premiato l'onestà e la correttezza". "Da oggi - conclude Tacopina - iniziamo a scrivere una nuova pagina della nostra storia e lo faremo ancora più uniti, entusiasti e concentrati sui nostri obiettivi".