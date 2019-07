Forte Marghera diventa centro europeo

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - Con 12 milioni di investimenti e lavori già in corso Forte Marghera, a cavallo tra la laguna di Venezia e la terraferma, si candida a diventare centro di riferimento giovanile e non solo, di valore europeo. La ex struttura militare iniziata dai francesi, proseguita dagli austriaci ed ereditata dall'esercito italiano e ora del comune di Venezia prosegue la sua 'corsa' verso l'ospitalità ed oggi ha inaugurato il lounge bar sulla baia che dà verso Venezia (disegnato da La Fenice) per proporre ospitalità, musica tra ambiente, arte e storia per tutta l'estate. Il Forte, visitato e vissuto nel 2018 da oltre 250mila persone, punta a superare quota 300mila. Il vero valore dell'immensa struttura, fatta di casermette (monumentali quelle francesi) polveriere e casermaggi diventa il centro di riferimento dell'intera città perché va ad unire il polo universitario con Mestre e il parco di San Giuliano (tutto fronte laguna), dove in questo momento è in corso l'Home Venice Festival, anche con ponti e piste ciclabili.