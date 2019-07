Maltempo: Venezia, 150 chiamate a VV.FF.

(ANSA) - VENEZIA, 9 LUG - Sono oltre 70, su oltre 150 chiamate ricevute, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il forte nubifragio che dal tardo pomeriggio di ieri ha interessato il territorio veneziano.

Molte le chiamate di soccorso dal centro storico per camini, antenne e infissi pericolanti. Danni da acqua, piante pericolanti, sgombero sedi stradali da ostacoli a Mestre, Lido, Marcon, Marghera, Scorzè, Spinea, Jesolo. Diverse le auto danneggiate da rami di alberi spezzati. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato nella notte con l'apporto di squadre proveniente dai comandi di Padova e Rovigo.

Danni per il maltempo anche nel trevigiano con circa 20 interventi eseguiti a fronte di circa 50 chiamate. Sono in corso nei comandi le verifiche degli interventi non ancora evasi, molti dei quali già risolti in maniera autonoma dai richiedenti.

