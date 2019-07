Autonomia: Buffagni, sì in tempi brevi

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - "Secondo me si può arrivare assolutamente all'interno del governo a una posizione di accordo in tempi anche brevi". Ad affermarlo è stato Stefano Buffagni (M5s), sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a margine dell'incontro organizzato a Milano dalla Fondazione Cariplo per un fondo per il contrasto alla povertà educativa. "E' fondamentale - ha aggiunto- procedere spediti veloci e concreti, perché l'autonomiaßè nel contratto di governo e vogliamo realizzarla. Non bisogna prendere in giro i cittadini, servono accordi utili a tutti e che possano cambiare le cose.

Serve al contempo garantire i livelli essenziali delle prestazioni, perché non bisogna lasciare indietro nessuno.

Finalmente, ben venga, si lavora sui contenuti e non sugli annunci e questo mi fa piacere".ß