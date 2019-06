Cortina 2021, digitalizzazione lavori

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 20 GIU - E' un processo a tutta digitalizzazione quello che si sta sperimentando a Cortina d'Ampezzo per gli interventi pubblici in vista dei Campionati Mondiali di sci 2021, e prima ancora per le finali di Coppa del mondo del marzo 2020. Le opere in fase di realizzazione nel territorio ampezzano sono comprese nel progetto pilota "Open Cortina", promosso dal commissario di governo Luigivalerio Sant'Andrea. La digitalizzazione è volta a elaborare e divulgare dati strutturati sui processi realizzativi del Piano degli interventi, con l'implementazione di una piattaforma per la gestione digitale integrata delle informazioni; deve essere utile tanto al supporto delle attività degli operatori coinvolti, quanto alla pubblica divulgazione dei dati.

L'obiettivo è fornire metodi e strumenti standardizzati alle diverse stazioni appaltanti che operano per conto del commissario; significa centralizzare la conoscenza, per il monitoraggio dei processi realizzativi e il supporto dei processi decisionali.