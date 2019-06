Basket:finali scudetto,a Sassari gara-6

(ANSA) - SASSARI, 20 GIU - Sarà la 7/a sfida in 12 giorni tra Dinamo Banco di Sardegna e Umana Reyer, fissata per sabato al PalaTaliercio di Venezia, ad assegnare lo scudetto 2018/2019 di basket. Sassari, al termine di una partita incredibile, trascorsa in apnea per tutto la prima parte e dominata nella seconda, vince gara6 87-77 e pareggia il conto: 3-3. Le due squadre si conoscono a memoria, per Sassari diventa difficile cambiare la trama di un match che Venezia conosce a memoria. La Reyer difende con intensità, ma anche il Banco di Sardegna. De Raffaele trova un Bramos ispirato, che con 8 punti porta gli ospiti sul +7: 3-10. Sassari risale sino al 9-10, poi due triple di Venezia con Haynes e Mazzola ristabiliscono il divario: 9-16.

Pozzecco predica calma, coinvolge la panchina e ottiene un parziale di 8-0. Dopo la pausa la Dinamo spinge e trova il pari sul 46-46. Al 25' torna in vantaggio sul 51-50 e poi 55-52.

Venezia è carica di falli e Sassari ne approfitta con un parziale nella frazione di 29-17.Non resta che tornare a Venezia.