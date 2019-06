Un cuore di larice per ricordare Vaia

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - Ultimo giorno di scuola particolare per i bambini dell'Istituto dell'Infanzia Sacro Cuore di Schio, in provincia di Vicenza. I piccoli hanno voluto stringere un cuore di larice confezionato da Donne Impresa Coldiretti per la campagna solidale #adottaunbosco promossa dalle imprenditrici per ricostruire le foreste venete distrutte dal maltempo nelle zone dell'Altopiano dei Sette Comuni e in provincia di Belluno.