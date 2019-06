Scontro auto-bus, 2 morti nel veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in località Montiron a Tessera nella terraferma veneziana. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, un'automobile avrebbe fatto un salto di corsia andando ad incastrarsi sotto un autobus delle linee extraurbane.

Le due vittime sono gli occupanti del mezzo mentre l'autista, per la violenza dell'impatto, è rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 con più ambulanze e le forze dell'ordine. Ferito l'autista dell'autobus, illesi i due passeggeri abordo. Nell'auto viaggiavano tre adulti e tre bambini di nazionalità Ceca. Sono morti due adulti, mentre il terzoo e i tre bambini sono rimasti feriti, uno dei piccoli pare in modo grave.