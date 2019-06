Morta la più antica merlettaia di Burano

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - A 103 anni è morta in ospedale Emma Vidal, la più anziana merlettaia di Burano, una vera istituzione dell'isola veneziana. Una donna, ricorda il sindaco Luigi Brugnaro, "che per tutta la sua vita, ha portato avanti e difeso la tradizione del merletto". "E' una notizia che ci rattrista fortemente e che arriva proprio nei giorni in cui l'Amministrazione comunale - sottolinea - sta portando avanti un importante progetto di candidatura del Merletto di Burano a Patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco".