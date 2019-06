Accusa fidanzato,sterzato e ucciso donna

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Potrebbe non esserci la fatalità ma il tentativo deliberato di un gesto autolesionistico, al termine di una litigata con la fidanzata, dietro alla morte di una pensionata di Treviso, Giuseppina Lo Brutto, 62 anni, travolta da un'auto venerdì scorso a Povegliano. Lo sostiene la ragazza di 21 anni che si trovava a fianco dell'investitore, uno studente universitario 22enne. Dopo essere stata trasportata insieme al fidanzato all'ospedale, secondo quanto riportato dai giornali locali, la giovane avrebbe riferito che il compagno si sarebbe scagliato volutamente contro la vettura che procedeva in senso opposto e su cui la donna si trovava insieme al marito, invadendo l'altra corsia. Un gesto improvviso per tentare di uccidersi e porre fine alla vita anche della giovane che lo stava lasciando.