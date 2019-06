S.Orsola di Carpaccio 'torna' a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 7 GIU - "Sono particolarmente lieto di annunciare che, dopo un lungo intervento conservativo, 'Le Storie di sant'Orsola' di Vittore Carpaccio, uno dei capolavori della pittura rinascimentale, vengono finalmente restituite al pubblico". Così Giovanni Panebianco, segretario generale del Mibac, attualmente direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia ha salutato il restauro de 'Le Storie di Sant'Orsola' di Vittore Carpaccio, ospitate in sala XXI. Dall'8 giugno la sala torna fruibile per i visitatori del museo. Il restauro del ciclo, realizzato grazie al generoso contributo di Save Venice, è stato preceduto da una propedeutica fase di studio ed analisi diagnostica condotta, dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma e dal Laboratorio Scientifico delle Gallerie, a partire dal 2010. I nove teleri con le Storie di Sant'Orsola si presentavano in uno stato conservativo disomogeneo, coperti da vernici alterate e sovrammissioni pittoriche localmente frammentarie.