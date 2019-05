Restaurate Storie S.Orsola di Carpaccio

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - "Dopo un lungo intervento conservativo, Le Storie di sant'Orsola di Vittore Carpaccio, uno dei capolavori della pittura rinascimentale, vengono finalmente restituite al pubblico": così Giovanni Panebianco, Segretario Generale del Mibac, attualmente Direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Il restauro del ciclo, realizzato grazie al contributo di Save Venice, è stato preceduto da una fase di studio ed analisi diagnostica condotta dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma e dal Laboratorio Scientifico delle Gallerie, a partire dal 2010. I nove teleri con le Storie di Sant'Orsola si presentavano in uno stato conservativo disomogeneo, coperti da vernici alterate e sovrammissioni pittoriche localmente frammentarie. Dall'8 giugno le opere restaurate tornano fruibili per tutti i visitatori del museo.