Fordham University Ny premia 'Rana'

(ANSA) - VERONA, 21 MAG - Gian Luca Rana, amministratore delegato del Pastificio Rana, ha ricevuto a New York l' International Awareness Award dalla Fordham University, fondata nel 1841 e una delle 3 storiche e più importanti università di New York. Il riconoscimento è stato conferito al Rana per il contributo valoriale del suo percorso imprenditoriale negli Usa, in linea con il modello formativo internazionale dell'ateneo. Gian Luca Rana, che da più di 30 anni guida il Pastificio, ha sviluppato una strategia di innovazione e internazionalizzazione che ha portato il Gruppo a essere leader mondiale della pasta fresca. Il Pastificio Rana è presente oggi in 57 Paesi. Gli Usa, dove l'azienda è sbarcata nel 2012, rappresentano una delle aree geografiche più importanti e a più alto tasso di crescita.