Sgarbi, Raffaello pittore bello ideale

(ANSA) - VERONA, 20 MAG - E' stato presentato a Verona da Vittorio Sgarbi il nuovo spettacolo "Raffaello", che debutterà il 5 giugno in anteprima nazionale alla sesta edizione del Festival della Bellezza, che quest'anno si svolgerà dal 28 maggio al 16 giugno.

"Questo dedicato a Raffaello - ha spiegato Sgarbi - è il nuovo spettacolo, dopo il recente dedicato a Leonardo, della serie centrata sulle grandi personalità dell'arte, che cade in occasione del quinto centenario dalla sua morte. E' il racconto con musiche e scenografie coinvolgenti, della vita di un artista complesso, per il quale la pittura è logica, pensiero, filosofia, e per questo attraverso le immagini racconterò non figure, ma concetti e idee che configurano Raffaello come il pittore del bello ideale".

"Un Festival che racconta la bellezza in tutte le sue declinazioni - ha dichiarato il sindaco Federico Sboarina - non poteva non tenersi a Verona, bella in ogni suo aspetto". (ANSA).