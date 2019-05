Home Venice Festival da Lp a Gué Pequeno

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - Trasloca da Treviso al Parco San Giuliano di Mestre "Home Venice Festival", evento internazionale che dal 12 al 14 luglio promette musica ma anche tutte le forme d'arte. L'evento è stato presentato dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dal founder di Home Venice Festival, Amedeo Lombardi.

Il festival si ripromette di "guardare oltre", portando in laguna grandi nomi della musica internazionale ma anche gli artisti che in questi mesi stanno innovando la scena, veicolando nuove sonorità e generi. Tra i primi nomi, in scaletta venerdì 12 luglio ci sarà Aphex Twin, soprannominato il "Beethoven della musica elettronica", gli anglosassoni Editors e l'hard rock degli statunitensi Rival Sons. Sabato 13 luglio la techno berlinese di Paul Kalkbrenner e il rock Usa raffinato di LP. Tra gli italiani il romano Gazzelle e il rap di Noyz Narcos.

L'ultima giornata del festival vedrà Anastasio, vincitore di X Factor, i Boombadash, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini.

(ANSA).