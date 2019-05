"Chiederò a Pelliser di fare presidente"

(ANSA) - VERONA, 19 MAG - Tiene banco nel dopo partita di Verona l'addio di Sergio Pellissier. Anche e soprattutto per le dichiarazioni del presidente Luca Campedelli che ha fatto sapere che chiederà "a Pellissier di fare il presidente del Chievo, un ruolo operativo non solo onorifico. Con lui non ne ho ancora parlato, ma penso che non ce ne sia bisogno". Sulla stessa riga le parole del tecnico Mimmo Di Carlo. "Quando sono arrivato al Chievo, ho messo al centro del progetto salvezza Sergio Pellissier e lui ha risposto presente. Sono onorato di aver accompagnato un campione come lui a fine carriera, Sergio è il calciatore più forte in rosa, ha preso questa decisione e bisogna accettarla". Quanto al futuro, Di Carlo non chiude le porte: "Spero che ci saranno le condizioni per proseguire e per far tornare il Chievo in Serie A. Non metto fretta a nessuno e spero che la proprietà decida nel modo giusto. Aspetto le decisioni".