Auto: +4% immatricolazioni I trimestre

(ANSA) - VERONA, 13 MAG - Veneto in controtendenza sulle vendite di auto nuove, con un +4% segnato nel primo trimestre di quest'anno a fronte di un dato nazionale in calo del 6,5% sullo stesso periodo del 2018. Secondo le elaborazioni di Quintegia, rilasciate alla vigilia dell'Automotive Dealer Day, in programma da domani al 16 maggio a Veronafiere, gli exploit di Verona (+15,4%) e Padova (+13,1%) e la performance positiva di Venezia (+7%) hanno acceso la luce verde a un settore, quello della distribuzione auto, che lo scorso anno ha registrato immatricolazioni nella regione per un valore di circa 3,7 miliardi di euro, con quasi 150mila auto nuove vendute.

Nel trimestre sono state 43mila le auto vendute, in particolare a Padova (9.100 pezzi), seguita da Vicenza (in contrazione del 7,7%) e Verona, appaiate a circa 8.700 immatricolazioni. Segue Treviso, in lieve calo con 6.500, tallonata da Venezia a 6.400 vetture, in coda Belluno e Rovigo. (ANSA).