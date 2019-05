Red Regatta, a Venezia 52 vele rosse

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - Rosso come Tiziano, come i mattoni dei palazzi, come Tintoretto, come la "vera" Venezia. E' la suggestione della performance sull'acqua "Red Regatta", che vedrà fino a novembre, concomitante con la Biennale d'arte, 52 imbarcazioni con vela "al terzo" solcare le acque della laguna in una serie di regate. La particolarità sta nel colore dominante delle vele, il rosso, in 52 sfumature diverse, una per imbarcazione. A idearle l'artista americana Melissa McGill, legata alla città lagunare da oltre 30 anni, che ha coinvolto nel progetto l'Associazione Vela al Terzo Venezia, Magazzino Italian Art Foundation, Galleria Mazzoleni, Comune di Venezia e la partecipazione di oltre 250 collaboratori in città, il progetto è a cura di Chiara Spangaro, project manager Marcella Ferrari. L'11 maggio la prova generale, nelle acque del bacino Nord della Laguna dietro all'Arsenale, quindi Red Regatta si terrà il 30 giugno, il 1 e il 15 settembre. L'evento del primo settembre aprirà la Regata Storica nel Bacino di San Marco.