'Terra e cielo'di Herreyns a Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 MAG - Dipinti, xilografie, una installazione site specific, opere realizzate negli ultimi anni nell'ambito di un progetto unitario, formano la mostra "Terra e Cielo" di Gilbert Herreyns, allestita nella Libreria "Minerva" a Padova. Sono lavori della fase più recente di un percorso artistico iniziato negli anni '60 in Belgio, suo paese natale, e proseguito nell'incontro con il Mediterraneo, negli anni '70. Da metà di quel decennio Herreyns si trasferisce a Formentera ed Ibiza, con una puntata di alcuni anni a New York. Le sue opere negli ultimi anni sono caratterizzate da temi come la terra e il cielo - elementi costanti anche nei titoli - anche se per l'artista "sarebbe meglio parlare di direzioni, alto e basso" perché "l'aspirazione verso l'alto è una costante dell'umanità".

La terra, gli aghi di pino secchi, i rami di sabina, sono la natura che Herreyns dal 2012 incorpora nel proprio lavoro pittorico, testimoniati nei dipinti neri e rossi presenti nelle sale cariche di libri antichi della Minerva. (ANSA).