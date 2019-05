Salone Nautico Venezia, oltre 50 yacht

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAG - Circa 50 yacht e super yacht, tra i 15 e i 50 metri, saranno presenti all'Arsenale di Venezia, e oltre 100 espositori tra accessoristica, servizi per la nautica e altre imbarcazioni da diporto, occuperanno la sezione indoor delle Tese delle Nappe e le aree esterne per il Salone Nautico di Venezia, in programma dal 18 al 23 giugno prossimi.

"Ci saranno importanti espositori, sia italiani che internazionali - commenta il sindaco, Luigi Brugnaro - e siamo soddisfatti della risposte avute per la prima edizione di un percorso triennale di lancio di un salone nautico in Adriatico.

Continuiamo a lavorare a pieno ritmo perché sia tutto pronto per la giornata di inaugurazione".

Tra le imbarcazioni presenti spicca il nuovissimo Riva 50 metri in acciaio, ammiraglia che il Gruppo Ferretti presenterà in forma riservata ai propri clienti nella settimana precedente al salone. Tutti i marchi Ferretti saranno inoltre rappresentati con imbarcazioni dai 37 ai 12 metri. (ANSA).