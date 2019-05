Da Venezia piattaforma alloggi 'etica'

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAG - Una piattaforma per prenotare online alloggi, ma con la finalità etica di collaborare con le amministrazioni locali per una completa trasparenza sui dati e i proprietari, e donando il 50% della commissione a un progetto sociale.

Si presenta così "Fairbnb.coop", sito di prenotazione di alloggi nato tra Venezia e Amsterdam, e operativo a partire da giugno anche a Barcellona, Bologna e Valencia. Per sostenere la fase di espansione della piattaforma la società ha lanciato anche un progetto di crowdfunding sul portale Indiegogo, partito il 25 aprile e che si concluderà il 10 giugno, con l'obiettivo di raggiungere 30 mila euro.

"Rispettiamo al 100% i regolamenti locali e li rendiamo più efficaci - afferma il presidente, Emanuele Dal Carlo - con i suggerimenti della comunità dei residenti. Applichiamo la regola '1 casa-1 host' prevenendo l'ingresso di multiproprietari nella piattaforma". (ANSA).