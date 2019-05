Venezia, Sgarbi presenta la Probiennale

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Si terrà dal 5 al 27 maggio la Pro Biennale di Venezia, evento dedicato all'arte contemporanea che vedrà protagonista Milano in autunno con la seconda edizione della Biennale d'arte. Il vernissage è fissato per il 5 maggio, presso la Scuola Grande di San Teodoro, vicino al Ponte di Rialto: Vittorio Sgarbi presenterà le opere che rimarranno in mostra fino al 27 maggio e fornirà un quadro completo dell'attuale situazione dell'arte contemporanea in Italia e nel mondo. Ad aprire la scena sarà il presidente di 'Spoleto Arte' Salvo Nugnes insieme a molti altri ospiti, tra i quali l'artista José Dalí (figlio di Salvador Dalí), il direttore d'orchestra Silvia Casarin Rizzolo, il vicepresidente del Museo Canova Valerio Favero, l'assessore al Turismo del Comune di Venezia Paola Mar, l'assessore comunale al Bilancio Michele Zuin, il console estone a Venezia Piero Bettini e il console onorario Bangladesh del Veneto Gianalberto Scarpa Basteri. (ANSA).