Rugby: Favaro lascia, farà il poliziotto

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Simone Favaro, 30enne flanker delle Fiamme Oro, 36 presenze con l'Italia 'spalmate' lungo le gestioni di Nick Mallett, Jacques Brunel e Conor O'Shea, ha annunciato il ritiro dal rugby. Il terza linea trevigiano lascia per intraprendere a tempo pieno la carriera nella Polizia di Stato dopo aver giocato le ultime due stagioni nella massima serie con la maglia cremisi. 31 anni a novembre, cresciuto nelle giovanili del Benetton e poi nell'Accademia Nazionale 'Ivan Francescato'. Ha esordito in azzurro nel tour estivo del 2009, contro l'Australia e ha preso parte al Mondiale 2015.

Globetrotter della palla ovale, ha indossato le maglie di Benetton, Rovigo, Overmach Parma, Aironi, di nuovo Benetton, Glasgow Warriors e Fiamme Oro. "Il rugby è il gioco più bello del mondo - spiega Favaro -. Ho fatto della mia passione il mio lavoro, un privilegio. Il rugby è una metafora della vita e, come poliziotto, farò in modo di tradurre al servizio della società, della gente e del Paese quanto questo sport mi ha insegnato".