Campagna promozione Soave all'estero

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Addio alla tradizionale anteprima che lascerà spazio ad un nuovo format inedito. Questa la scelta del Consorzio per la tutela vini Soave e Recioto che lancia una campagna promozionale in Gran Bretagna e Giappone.

Si parte a maggio con Soave Stories, una 2 giorni dedicata al "Mondo Soave" che vedrà protagonisti alcuni dei massimi esperti a livello internazionale. A parlare di Soave sono stati chiamati Sarah Abbott MW a Kerin O'Keefe fino a John Szabo MS. "Dopo molti confronti con i produttori - dice Sandro Gini, presidente del Consorzio - abbiamo convenuto che era a settembre che il Soave dava il meglio e deciso di unire l'anteprima a Soave Versus, un contenitore poliedrico che cade proprio alla fine dell'estate".

Soave Stories sarà anche il trampolino di lancio delle due campagne promozionali "Summer of Soave" nel Regno Unito e "Soave Style" in Giappone che coinvolgeranno in prima persona gli operatori di ristoranti e wine bar.