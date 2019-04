Grandinate in Veneto, stato emergenza

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato stamani il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni subiti da opere pubbliche del territorio a causa delle grandinate che si sono abbattute dal pomeriggio di ieri sul territorio regionale.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa) sta compiendo sopralluoghi nelle aree della Pedemontana veneta colpite ieri dal maltempo, per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito. (ANSA).