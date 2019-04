Pallavolo: donne, Novara finale scudetto

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (16-25, 25-21, 25-13, 21-25, 19-21) in gara-4 delle semifinali scudetto del campionato femminile di pallavolo. Grazie al successo esterno di questa sera Novara vince la serie per 3-1 e si qualifica per le finali per il titolo tricolore, in cui affronterà l'Imoco Conegliano. Gara-1 per lo scudetto si giocherà mercoledì 1 maggio a Novara.