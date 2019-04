Boxe: Europeo supergallo, vince Rigoldi

(ANSA) - BRESCIA, 25 APR - Il 26enne vicentino di Caldogno Luca Rigoldi ha conservato il titolo europeo dei pesi supergallo battendo ai punti in 12 riprese lo sfidante francese Anthony Settoul sul ring del Centro Sportivo San Filippo di Brescia. Il verdetto a favore di Rigoldi è stato unanime: 120-108, 120-108 e 119-109. Al termine del match, e prima che venisse proclamato il verdetto, Settoul si è caricato sulle spalle il campione in carica per riconoscerne la superiorità nel corso di un match dominato dal mancino compaesano di Roberto Baggio. Infatti dal primo all'ultimo round Rigoldi è entrato costantemente nella guardia del suo avversario, che, pur possedendo un maggior allungo, non è mai riuscito a tenere a distanza il campione.